Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Overath - Fahrer unter Drogeneinfluss erwischt

Overath (ots)

Am Montagmittag (23.09.) wurde ein 22-jähriger Pkw-Fahrer aus Niedersachsen in seinem VW Polo auf der Hauptstraße in Overath durch die Polizei angehalten. Die Beamten erkannten bei der Kontrolle Hinweise darauf, dass der Fahrer unter Betäubungsmitteleinfluss stand. Ein durchgeführter Drogenvortest bestätigte diesen Verdacht. Dem Fahrer wurde anschließend eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt. Ihn erwartet nun ein hohes Bußgeld und ein Fahrverbot. (ct)

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Rheinisch-Bergischer Kreis

Pressestelle

Telefon: 02202 205 120

E-Mail: pressestelle.rheinisch-bergischer-kreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell