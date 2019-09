Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Wermelskirchen/Odenthal - Geschwindigkeitskontrollen am Samstag (21.09.) : 31 Verwarngelder und 13 Ordnungswidrigkeiten

Wermelskirchen/Odenthal (ots)

Am Samstag (21.09.) führte die Polizei RheinBerg Geschwindigkeitskontrollen mittels Laser sowie technische Kontrollen in Wermelskirchen und in Odenthal durch. Bei den Kradfahrern erteilten die Beamten fünf Verwarngelder und stellten vier Ordnungswidrigkeiten fest; bei den Autofahrern war die Anzahl der Verstöße deutlich höher: hier wurden 26 Verwarngelder erteilt, davon alleine 14 in Wermelskirchen-Habenichts.

Des Weiteren stellten die Polizisten neun Ordnungswidrigkeiten fest. Im Rahmen einer technischen Kontrolle wurde außerdem ein fehlender DB-Eater eines Motorrads festgestellt, wodurch die Geräuschentwicklung an dem Krad deutlich erhöht war. Dies führte zum Erlöschen der Betriebserlaubnis; dem Fahrer wurde außerdem die Weiterfahrt untersagt.

"Tagessieger" in Sachen Geschwindigkeit war ein 18-jähriger PKW-Fahrer aus Leverkusen, der innerhalb der geschlossenen Ortschaft in Odenthal-Landwehr mit satten 28km/h zu schnell unterwegs war. (ma)

