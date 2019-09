POL-RBK: Burscheid - Vandalismus am Schulgebäude

Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

In der Zeit von Freitagmittag bis Samstagnacht (21.09.) haben bislang unbekannte Täter insgesamt acht Fensterscheiben auf der Rückseite eines Schulgebäudes in der Straße Auf dem Schulberg beschädigt. Eine Polizeistreife bemerkte die Beschädigungen und suchte im Nahbereich vergeblich nach den Tätern. Den Sachschaden schätzen die Beamten auf circa 4000 Euro. Es wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Hinweise an die Polizei unter 02202 205-0. (ct)

