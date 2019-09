Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Bergisch Gladbach - Einbruch am helllichten Tag

Bergisch Gladbach (ots)

Am Donnerstag (19.09.) brachen unbekannte Täter am Vormittag zwischen 09:15 Uhr und 12:15 Uhr in ein Mehrfamilienhaus in der Lutonstraße ein und verschafften sich Zugang zur Wohnung einer 61-jährigen Bergisch Gladbacherin, die sich zur Tatzeit nicht in ihrer Wohnung befand. Der oder die Täter entwendeten eine größere Summe Bargeld sowie eine geringe Menge Gold. Unklar ist, wie die Täter in das Mehrfamilienhaus gelangten.

Hinweise nimmt die Polizei RheinBerg unter der Rufnummer 02202 205-0 entgegen.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Rheinisch-Bergischer Kreis

Pressestelle

Telefon: 02202 205 120

E-Mail: pressestelle.rheinisch-bergischer-kreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell