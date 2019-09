Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Leichlingen - Seniorin betrogen

Leichlingen (ots)

Am Donnerstag (19.09.) erstattete eine 79-jährige Seniorin aus Leichlingen Anzeige, nachdem sie Betrügern zum Opfer fiel. Die Seniorin erhielt Anrufe von einem vermeintlichen Lottounternehmen.

Ein männlicher Anrufer teilte der Frau mit, dass sie kostenlos an einem Lotto-Abonnement teilnehmen könne. Die Dame gab sodann ihre Kontodaten weiter und erhielt kurze Zeit später einen Brief, in dem ihre Mitgliedschaft bestätigt wurde. In dem Brief hieß es weiter, dass man der Leichlingerin für "eine erfolgreiche Teilnahme" mindestens drei Mal einen Betrag in Höhe von 95,90 Euro von ihrem Konto abbuchen würde. Zeitgleich stellte die Seniorin fest, dass das Geld bereits von ihrem Konto abgebucht wurde. Kurze Zeit später erhielt die 79-Jährige einen weiteren Anruf, in dem sie aufgefordert wurde, besagten Betrag an einen Kurier zu übergeben, damit sie im Gegenzug ihren Lottogewinn von 9000 Euro erhalten könne.(ma)

