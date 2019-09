Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Bergisch Gladbach - Vermisste Seniorin gefunden

Bergisch Gladbach (ots)

Die Polizei RheinBerg fahndete seit letztem Dienstag (17.09.) nach der 76-jährigen Christel H. aus Herkenrath. Heute Vormittag ist sie durch einen Passanten auf der Straße Braunsberg im gleichen Stadtteil gefunden worden.

Die Vermisste war deutlich unterkühlt, noch ansprechbar und lag in einem Straßengraben circa 2 Meter unterhalb der Straße. Nach einer Erstversorgung am Auffindeort brachte der Rettungsdienst die 76-Jährige in ein örtliches Krankenhaus, wo sie jetzt intensivmedizinisch versorgt wird.

Die Redaktionen werden gebeten, noch eingestellte Bilder der Vermissten von den Internetseiten zu löschen. (rb)

