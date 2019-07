Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Handy beim Besuch im Freibad gestohlen

Gronau (ots)

Als sie zurückkam, war das Handy weg: Ein unschönes Ende hat der Besuch eines Freibads am Dienstag für eine Jugendliche in Gronau gefunden. Die 17-Jährige hatte ihr Mobiltelefon an ihrem Liegeplatz verstaut gehabt. Die Gronauerin hatte das Bad an der Brändströmstraße besucht, wo es zwischen 17.25 Uhr und 17.35 Uhr zu dem Diebstahl kam. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Gronau unter Tel. (02562) 9260 und appelliert gleichzeitig: Lassen Sie Wertsachen beim Besuch im Freibad am besten daheim - nehmen Sie nur das Nötigste mit. Und wo die Möglichkeit besteht, sollten Sie in öffentlichen Bädern abschließbare Schränke nutzen.

