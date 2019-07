Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Straßenschilder und Ampelmasten überrollt

Bocholt (ots)

Einen Sachschaden in Höhe von circa 20.000 Euro hat ein Traktorfahrer am Dienstag in Bocholt erzeugt. Dem beherzten Eingreifen mehrere Passanten ist es zu verdanken, dass die Unfallfahrt des Rheders ein schnelles Ende fand. Der 50-Jährige war gegen 16.45 Uhr auf der Birkenallee unterwegs. Dort überfuhr er auf einer Verkehrsinsel zwei Straßenschilder. Ein Zeuge beobachtete, wie der Traktor samt Anhänger weiterrollte. Gegen 16.55 Uhr überrollte das Fahrzeug an der Kreuzung mit der Dingdener Straße drei Masten der dort stehen Ampel und zerstörte sie dabei völlig. Als der 50-Jährige nun im Kreuzungsbereich rangierte, griffen Zeugen ein: Sie nahmen die Fahrzeugschlüssel an sich und verhinderten so, dass der 50-Jährige die Fahrt fortsetzte. Erste Ermittlungen ergaben, dass akute gesundheitliche Probleme des Fahrers zum Verlust der Kontrolle geführt haben könnten. Für die Dauer der Unfallaufnahme sperrte die Polizei den Bereich der Unfallstelle vollständig ab.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Borken

Thorsten Ohm

Telefon: 02861-900 2204

http://www.polizei.nrw.de/borken/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell