Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Fahrräder kollidieren

Gronau (ots)

Eine 70-Jährige und ein Zehnjähriger haben am Dienstag in Gronau beim Zusammenstoß zweier Radfahrer leichte Verletzungen erlitten. Die Gronauerin befuhr gegen 20.00 Uhr den Radweg an der Ochtruper Straße vom Kreisverkehr Hermann-Ehlers-Straße kommend in Richtung Innenstadt. Dort kam ihr ein Junge mit seinem Rad entgegen, der gerade die Straßenseite gewechselt hatte. Beide Fahrräder stießen zusammen.

