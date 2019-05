Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Unbekannte beschädigen ein Grundschulfenster in Schortens - Polizei bittet um Hinweise

Wilhelmshaven (ots)

schortens. Bislang unbekannte Täter beschädigten in der Nacht zum Montag, 27.05.2019, das Fenster einer Grundschule in der Beethovenstraße. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde mit einem Stein bzw. einem Ziegelsteinbruchstück mindestens 5 Mal gegen die Scheibe geschlagen, so dass diese nahezu vollständig zerstört wurde.

Da dieses Schlagen unter Umständen Krach verursacht haben dürfte, werden mögliche Zeugen gebeten, sich mit der Polizei in Schortens unter der Rufnummer 04461/91879-0 in Verbindung zu setzen.

