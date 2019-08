Polizei Düren

POL-DN: Unseriöse Dienstleister fordern hohe Geldsummen

Merzenich / Langerwehe (ots)

Für Dienstleistungen am Haus verlangten Betrüger horrende Summen von ihren Kunden. Geschädigten in Merzenich wurden Geldbeträge von mehreren Konten abgebucht. Ein Paar in Langerwehe vertrieb die Betrüger, indem es drohte, die Polizei zu verständigen.

Zunächst wirkt bei dieser Masche alles seriös: Dienstleister, in den beiden aktuellen Fällen eine Insektenvernichtungsfirma und eine Dach-Reinigungsfirma, bieten Arbeiten am Haus an. Erst nachdem sie mit der vermeintlich ordentlichen Ausführung ihrer Arbeit fertig sind, verlangen sie viel zu hohe Summen von ihren Opfern und bedrängen diese.

In der Straße "In den Weingärten" in Merzenich kam es am Freitag gegen 14:00 Uhr zu solch einem Vorfall. Nach der Entfernung eines Wespennestes verlangten zwei Männer plötzlich von der Bewohnerin ein Vielfaches von dem, was vorab besprochen war. Die Männer bedrängten die Frau und brachten sie schließlich dazu, den Betrag mit Karte zu begleichen. Dann gab man vor, dass es Probleme mit dem Lesegerät gab, sodass mehrere Karten ausprobiert wurden. Erst später stellte die Geschädigte fest, dass mehrere hohe Geldbeträge von verschiedenen Konten abgebucht worden waren. Sie beschrieb die Betrüger als etwa 35-Jährigen mit braunem Teint und normaler Statur. Er soll etwa 185 cm groß gewesen sein und gutes Deutsch gesprochen haben. Der andere Mann war etwa 30 Jahre alt und 170 cm groß. Auch er hatte einen eher braunen Teint und sprach akzentfrei Deutsch. Er trug eine schwarze Kappe, einen weißen Pullover und eine schwarze Arbeitshose.

Bei einem Betrugsversuch blieb es bei einem ähnlichen Fall in der Kreuzstraße in Langerwehe-Obergeich. Hier hatte man am Freitag gegen 19:00 Uhr für die Ausführung von Reinigungsarbeiten am Dach schon nach kurzer Zeit einen vierstelligen Betrag verlangt. Da ihnen das Gebaren der Männer unseriös vorankam, forderten die Eheleute einen Nachweis über die Firmenzugehörigkeit der drei Handwerker. Daraufhin versuchten diese zu verhandeln und verlangten immer weniger Geld. Schließlich reichte es dem Paar und es drohte, die Polizei zu verständigen, woraufhin die Männer flüchteten. Bei den Betrügern handelt es sich um drei etwa 25-Jährige, die mit einem schwarzen Kleintransporter mit Kölner Kennzeichen unterwegs waren.

In beiden Fällen ermittelt die Kriminalpolizei. Zeugen, die Angaben zum Tatgeschehen machen können oder etwas Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich mit der Einsatzleitstelle der Polizei unter der Nummer 02421 949-6425 in Verbindung zu setzen.

