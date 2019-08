Polizei Düren

POL-DN: Einbrüche auf Baustelle und in Geschäft

Niederzier / Düren (ots)

Ein Einzelhandelsgeschäft in Huchem-Stammeln sowie ein Rohbau in Düren gerieten am Wochenende ins Visier von Einbrechern.

Von einem Baustellengelände an der L 12n in Düren wurden zwischen Samstag, 15:30 Uhr, und Sonntag, 18:15 Uhr, Baucontainer aufgebrochen. Man erbeutete Werkzeug im Wert von etwa 1000 Euro. Um an die Container zu kommen, versetzten der oder die Täter extra ein Fahrzeug, das zur Sicherung vor einem Container abgestellt war. Die Baustelle ist von der L 12n über einen Feldweg mit einem Pkw oder einem größeren Fahrzeuge zu erreichen.

Gestern gegen 22:00 Uhr erhielt die Polizei Kenntnis über einen Einbruchsalarm in einem Baumarkt in der Industriestraße in Huchem-Stammeln. Da nicht ausgeschlossen werden konnte, dass der oder die Täter noch vor Ort waren, umstellte man das Gebäude, bevor man es mit der Unterstützung eines Diensthundes durchsuchte. Die Durchsuchung verlief negativ. Allerdings konnten die Beamten feststellen, dass sich in der Glaseingangstür des Gebäudes ein großes Loch befand. Durch dieses Loch gelangte man augenscheinlich durch Aufbrechen einer weiteren Tür in die Verkaufsräume. Dort hatten der oder die Täter Kassenautomaten aufgebrochen und Bargeld entwendet. Dann waren sie geflüchtet. Die Kriminalpolizei sicherte Spuren und ermittelt.

Hinweise auf Täter und Tathergang oder verdächtige Beobachtungen, die mit der Tat in Zusammenhang stehen könnten, nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02421 949-6425 jederzeit entgegen.

