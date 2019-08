Polizei Düren

POL-DN: Einbrecher dringen tagsüber in Mehrfamilienhaus ein

Düren (ots)

Am Samstagvormittag verschafften sich Unbekannte Zugang zu einer Wohnung und flüchteten mit Diebesgut.

Zwischen 08:30 Uhr und 12:30 Uhr gelangten die Einbrecher am Samstag in ein Mehrfamilienhaus in der Straße "Am Pletzerturm". Dann verschafften sie sich Zugang zu einer der Wohnungen und durchsuchten Schubladen und Schränke. Nach ersten Erkenntnissen wurden Elektrogeräte und Zigaretten gestohlen. Zum Zeitpunkt des Einbruchs war die Wohnungstür zwar geschlossen, aber nicht abgeschlossen. Die Kriminalpolizei sicherte unter anderem Spuren an Haus- und Wohnungstür und ermittelt.

Zeugen, die Angaben zum Tatgeschehen machen können oder etwas Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich mit der Einsatzleitstelle der Polizei unter der Notrufnummer 110 in Verbindung zu setzen. Jeder Hinweis zählt!

