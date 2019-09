Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Rösrath - Mit Drogen am Steuer erwischt

Rösrath (ots)

Im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle stoppten Polizeibeamte am Montagmorgen (23.09.) einen 44-jährigen Bergisch Gladbacher in seinem Pkw Ford auf der Bensberger Straße in Rösrath. Die Beamten erkannten mehrere Auffälligkeiten, die auf den Einfluss von Betäubungsmitteln hindeuteten. Ein Drogenvortest bestätigte diesen Verdacht. Der Fahrer musste anschließend eine Blutprobenentnahme über sich ergehen lassen. Die Weiterfahrt wurde ihm untersagt. Ihn erwartet nun ein Bußgeldverfahren und ein Fahrverbot. (ct)

