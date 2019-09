POL-RBK: Bergisch Gladbach - Beim Abbiegen Pkw übersehen

Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

Ein 31-Jähriger hat beim Abbiegen von der Hüttenstraße in die Bensberger Straße die 18-jährige Mini-Fahrerin übersehen. Es kam zum Unfall, bei dem die junge Frau leicht verletzt worden ist.

Die Bergisch Gladbacherin befuhr gestern (23.09.) gegen 17.20 Uhr die Bensberger Straße in Richtung Bensberg. In Höhe der Einmündung Hüttenstraße knallte es plötzlich und ihr BMW Mini wurde von einem Ford Fiesta aus ihrer Fahrbahn geschleudert. Der Fiesta Fahrer war aus der Hüttenstraße nach links in die Bensberger Straße eingefahren und hatte den von links kommenden Mini dabei völlig übersehen.

Nach dem Unfall wurde die junge Frau leicht verletzt von einem Rettungswagenteam vor Ort versorgt. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Es entstand ein Sachschaden von insgesamt von etwa 30.000 Euro. (gb)

