Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Diebstahl aus Kfz - Täter schlagen Scheibe ein

Herford (ots)

(kup) In der Zeit zwischen Mittwoch (23.10.), um 17.35 Uhr und 18.05 Uhr, brachen bislang unbekannte Täter in einen VW Up an der Halberstädter Straße ein. Eine 50-jährige Frau aus Herford parkte den Wagen am Straßenrand. Als sie kurze Zeit später zurückkehrte, hatten Unbekannte die Seitenscheibe eingeworfen. Aus einem Einkaufskorb entwendeten die Täter ein cremefarbenes Portemonnaie mit Inhalt. Der entstandene Gesamtschaden beläuft sich auf mindestens 650 Euro. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei unter 05221 - 888 0 entgegen. In diesem Zusammenhang weist die Polizei darauf hin, Wertgegenstände auch bei kurzen Parkzeiten immer aus dem Auto mitzunehmen. Lassen Sie Ihr Portemonnaie, Bargeld oder Handy niemals im Wagen liegen - auch nicht versteckt in den zur Verfügung stehenden Fächern oder vermeintlich versteckt in Einkaufskörben.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Herford

Pressestelle Herford

Telefon: 05221 888 1250

E-Mail: pressestelle.herford@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell