Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Großheide - Zwei Autos an Kreuzung zusammengestoßen

Altkreis Norden (ots)

Verkehrsgeschehen

Großheide - Zwei Autos an Kreuzung zusammengestoßen

Zwei Fahrzeuge sind am Mittwoch an der Kreuzung Großheider Straße / Schloßstraße in Großheide zusammengestoßen. Ein 48-jähriger Hyundai-Fahrer aus Eversmeer fuhr gegen 17:40 Uhr auf der Großheider Straße in Richtung Berumbur auf die Ampelkreuzung zu. Beim Überqueren der Kreuzung stieß er mit einer 47-jährigen VW-Golf-Fahrerin aus Südbrookmerland zusammen, die von der Schloßstraße nach links in die Großheider Straße abbiegen wollte. Es entstand Sachschaden im oberen vierstelligen Bereich. Verletzt wurde nach bisherigem Kenntnisstand niemand.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

Pressestelle

Wiebke Baden

Telefon: 04941 606104

E-Mail: pressestelle@pi-aur.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-aur.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell