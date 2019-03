Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Friedeburg - Lkw im Straßengraben

Landkreis Wittmund (ots)

Verkehrsgeschehen

Friedeburg - Lkw im Straßengraben

Ein Lkw mit Anhänger ist am Mittwoch auf dem Mullberger Weg in Friedeburg in einen Straßengraben geraten. Der 51-jährige Fahrer des Lkw geriet gegen 9:30 Uhr aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab. Erst im Straßengraben kam er zum Stehen. Verletzt wurde nach bisherigen Erkenntnissen niemand. Der Mullberger Weg wurde für mehrere Stunden gesperrt. Ein Abschleppunternehmen musste den Lkw bergen.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

Pressestelle

Wiebke Baden

Telefon: 04941 606104

E-Mail: pressestelle@pi-aur.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-aur.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell