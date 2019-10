Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: PKW Aufbruch - Scheibe eingeschlagen am Friedhofsparkplatz

Herford (ots)

(um) Bislang unbekannte Täter nutzten nur 15 Minuten zum Einschlagen der Seitenscheibe und dem Diebstahl der Handtasche aus dem rückwärtigen Bereich eines PKW, der auf dem Parkplatz am Friedhof Zum Ewigen Frieden gestanden hatte. Die Besucherinnen des Friedhofes waren gestern (24.10.) nur kurz auf dem Gelände, als sie gegen 15.00 Uhr wieder zurückkamen und die Straftat feststellten. In diesem Fall befanden sich, wie in den meisten Fällen, persönliche Dokumente sowie eine Geldbörse in der Handtasche. Die Wiederbeschaffung der Papiere ist vielfach mit erheblichem Aufwand und Behördengängen verbunden. Die Diebe wollen nur einen schnellen Erfolg und erhoffen sich Bargeld oder die Scheckkarte als Beute. Die Polizei warnt gerade in der jetzt anfangenden dunklen Jahreszeit, keine Wertgegenstände im Fahrzeug zu lassen. Hinweise zur Tat werden an das Kriminalkommissariat in Herford unter der Telefonnummer 05221-8880 erbeten.

