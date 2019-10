Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Besonders schwerer Fall des Diebstahls von Krafträdern - Hellgraues Mofa SMC gestohlen

Herford (ots)

(um) In der Nacht zum Donnerstag (24.10.) stahlen bislang unbekannte Täter am Oetinghauser Weg ein Mofa der Marke SMC Typ Rexy 25. Das Fahrzeug hatte der Besitzer am späten Abend, gegen 21:00 Uhr, abgestellt. Am Morgen bemerkte er dann den Diebstahl und meldete ihn der Polizei. Im Helmfach des Rollers befanden sich zudem noch Motorradhandschuhe und ein Helm. Der Schaden wird mit mehreren hundert Euro angegeben. Hinweise werden an das Kriminalkommissariat in Herford unter der Telefonnummer 05221-8880 erbeten.

