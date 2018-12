Coesfeld (ots) - Durch das Aufhebeln einer Terrassentür gelangten unbekannte Täter in eine Erdgeschosswohnung. In der Wohnung durchsuchten sie, am Sonntag, in der Zeit von 15.00 bis 20.00 Uhr, sämtliche Schränke und Kommoden. Sie stahlen aufgefundenen Schmuck. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Lüdinghausen, Tel. 02591/7930, zu melden.

