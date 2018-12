Coesfeld (ots) - Ein grauer Audi A3 wurde an der Merfelder Straße von einem unbekannten Autofahrer erheblich beschädigt. Das Auto war in der Zeit von Samstag, 13 Uhr, bis Sonntag, 10.35 Uhr, ordnungsgemäß am Fahrbahnrand geparkt. Der Verursacher fuhr vermutlich ohne ausreichenden Seitenabstand am Fahrzeug vorbei und beschädigte den Audi entlang der Fahrerseite. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Dülmen, Tel. 02594/7930, zu melden.

