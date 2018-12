POL-COE: Senden, Dorfbauerschaft/Auto landet nach Unfall im Graben

Coesfeld (ots) - Vermutlich aufgrund der Witterungsverhältnisse geriet am Samstag, gegen 14.10 Uhr, ein Auto in einen Straßengraben. Glücklicherweise wurde nur der Beifahrer verletzt. Am Samstag, gegen 14.10 Uhr, befuhr eine 44-jährige Sendenerin die K4 in Richtung Münster. Hierbei geriet sie auf die Gegenfahrbahn und versuchte gegen zu lenken. Dabei kam das Auto von der Straße ab, gelangte in den Straßengraben und überschlug sich. Das Auto kam auf der Seite liegend im Straßengraben zum Stillstand. Die Fahrerin und zwei, fünf und sieben Jahre alte, Kinder blieben bei dem Unfall unverletzt. Der Beifahrer, ein 50-jähriger Sendener, verletzte sich leicht.

