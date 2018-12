POL-COE: Kreis Coesfeld/ Falsche Polizisten und falsche Enkel rufen an

Coesfeld (ots) - Am Wochenende hat es im Kreis Coesfeld eine Häufung von Betrugsfällen per Telefon gegeben. Die Polizei rät zur Vorsicht. 35 Betrugsfälle sind der Polizei gemeldet worden - aus Dülmen, Coesfeld, Billerbeck und Olfen. In diesen Fällen hatten die Betrüger keinen Erfolg. Die Angerufenen rochen den Braten und legten auf. So ist es richtig! Meist werden Seniorinnen und Senioren Opfer der Betrugsmasche. Die Anrufer geben sich als Polizisten aus und versuchen, ihre potentiellen Opfer über Vermögensverhältnisse oder Wertsachen im Haus auszufragen. Dies würde die echte Polizei nie tun! In anderen Fällen geben sich Betrüger als Verwandte aus und bitten um Geld. Nach diversen Veröffentlichungen sind diese Betrugsmaschen vielen Bürgern bereits bekannt. Dennoch unsere Bitte: Sprechen Sie mit (älteren) Angehörigen und Freunden über Betrügereien dieser Art. Wenn Sie solch einen Anruf erhalten, legen Sie auf und informieren Sie die echte Polizei über die Notrufnummer 110.

