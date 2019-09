Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Welver-Berwicke - Kontakt zwischen zwei Fahrzeugen

Welver (ots)

Am Montag, gegen 16:40 Uhr, kam es auf der K6 zwischen Berwicke und Recklingsen zu einem Unfall. Ein 80-jähriger Welveraner war in Richtung Berwicke unterwegs, als er von einem 25-jährigen Bad Sassendorfer überholt wurde. Dabei kam es zu einem Kontakt zwischen den Fahrzeugen. Daraufhin hielten beide Beteiligte an und verständigten die Polizei. Bei ihren Aussagen beschuldigten sie sich gegenseitig. Die Fahrer blieben unverletzt. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 4000 Euro. (wo)

