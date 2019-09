Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Soest - Kollision mit Baum

Soest (ots)

Gegen 14:15 Uhr am Montagnachmittag kollidierte auf dem Feldmühlenweg ein Mercedes mit einem Baum. Aus ungeklärten Gründen war ein 61-jähriger Mann nach links von der Fahrbahn abgekommen. Der Soester wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 21000 Euro. (wo)

