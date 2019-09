Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Soest - Auto in Graben gekegelt

Soest (ots)

Am Montagnachmittag kam es gegen 17:20 Uhr auf der Emdenstraße zu einem Unfall, bei dem das Auto einer 47-jährigen Bad Sassendorferin im Straßengraben landete. Ein 42-jähriger Mann aus Soest versuchte beim Bremsen nach links auszuweichen, um einen Auffahrunfall zu vermeiden. Doch der Platz reichte nicht aus, so dass er mit seinem Seat das vor ihm fahrende Fahrzeug seitlich am Heck traf. Durch den Aufprall wurde der Skoda der Frau in den Graben befördert. Die Frau erlitt leichte Verletzungen, der Mann blieb unverletzt. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Es entstand Sachschaden in Höhe von circa 13000 Euro. (wo)

Rückfragenvermerk für Medienvertreter:



Kreispolizeibehörde Soest

Pressestelle Polizei Soest

Telefon: 02921 - 9100 5300

E-Mail: pressestelle.soest@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/soest

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell