POL-SO: Kreis Soest - Neue Polizisten für den Kreis Soest

Landrätin Eva Irrgang und Abteilungsleiter Jochen Brauneck begrüßten am Montagmorgen insgesamt 35 Polizeibeamtinnen und Polizeibeamte im großen Sitzungssaal des Kreishauses. Die neun Frauen und 26 Männer werden ihren Dienst auf den Wachen und bei der Kriminalpolizei versehen. Die Wache Soest freut sich über 15 neue Kolleginnen und Kollegen, die Wache Lippstadt bekommt acht und die Warsteiner Wache wird mit sechs "Neuen" ausgestattet. In Werl wird es drei neue Gesichter im Wachdienst geben. Die Kriminalpolizei freut sich über drei neue Kollegen/innen. Außer den Polizeivollzugsbeamten konnte die Landrätin auch vier neue Angestellte begrüßen. Zwei werden im Bereich der Direktion Verkehr eingesetzt. Ein Computerexperte wird die IT-Auswerter der Kripo unterstützen und eine Verwaltungskraft wird in der Direktion Gefahrenabwehr/Einsatz eingesetzt. Die neuen Kolleginnen und Kollegen wurden von ihren Wachleitern und weiteren Führungskräften der Kreispolizeibehörde in Empfang genommen und auf ihren neuen Dienststellen vorgestellt. Zum 01. September erhalten alle Polizeibehörden Nachersatz. Dabei werden die neu ausgebildeten Kolleginnen und Kollegen ihren neuen Dienststellen zugewiesen. Auch Versetzungswünsche aus ganz NRW werden zu dem Termin umgesetzt. Nachbesetzt werden die Stellen der zur Ruhe gesetzten Beamten und Derjenigen, die sich zu anderen Behörden versetzen ließen. (lü)

