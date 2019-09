Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Rüthen-Meiste - Schwerer Verkehrsunfall

Rüthen (ots)

Ein 56-jähriger Geseker befuhr am Montagmorgen, gegen 07:15 Uhr, mit seinem VW die Meister Straße in Richtung Rüthen. Hier versuchte ihn ein 28-jähriger BMW-Fahrer zu überholen, der den vor ihm fahrenden PKW am Heck touchierte. Dadurch kam er ins Schleudern und prallte gegen einen Baum. Der Lippstädter wurde bei dem Zusammenstoß schwer verletzt und musste mit dem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen werden. Die Insassen des VW blieben unverletzt. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit. Die Meister Straße musste für mehrere Stunden gesperrt werden. (wo)

