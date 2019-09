Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Wickede - Umgestürzter LKW

Wickede (ots)

Am Montagvormittag, gegen 08:50 Uhr, stürzte in Wickede auf der B 63 ein mit Leergut beladener LKW aus bislang ungeklärter Ursache auf die Seite. Glücklicherweise blieb der 51-jährige Fahrer unverletzt. Ein Bergungskran musste den auf den Gehweg gestürzten LKW wieder aufrichten. Für die Dauer dieser Maßnahmen und die anschließenden Reinigungsarbeiten wurde die B 63 zwischen Ruhrbrücke und Oststraße über mehrere Stunden gesperrt. Personen kamen nicht zu Schaden. Die Ermittlungen dauern an. (wo)

Rückfragenvermerk für Medienvertreter:



Kreispolizeibehörde Soest

Pressestelle Polizei Soest

Telefon: 02921 - 9100 5300

E-Mail: pressestelle.soest@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/soest

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell