Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Trunkenheit im Verkehr in Varel - mit 2,17 Promille am Nachmittag im Straßenverkehr unterwegs

Wilhelmshaven (ots)

varel. Am Donnerstagnachmittag, 29.08.2019, befuhr ein 56-Jähriger aus Varel mit seinem Fahrrad gegen 16:45 Uhr in auffälliger Weise die Torhegenhausstraße. Bei einer Überprüfung stellten die kontrollierenden Beamten fest, dass er nicht unerheblich unter Alkoholeinfluss stand. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,17 Promille, so dass eine Blutentnahme angeordnet und ein Ermittlungsverfahren eingeleitet wurde.

