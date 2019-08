Feuerwehr Bochum

FW-BO: Wohnungsbrand

Bochum Hiltrop (ots)

Gleich mehrere Anrufer meldeten kurz nach zwölf Uhr, über die Notrufnummer 112, einen Wohnungsbrand in der Bergener Straße. Sofort wurden Einsatzeinheiten von allen drei Feuer- und Rettungswachen sowie der Freiwilligen Feuerwehr alarmiert. Als die ersten Einsatzkräfte an der gemeldeten Einsatzstelle eintrafen, war deutlicher Flammenschein von einem Balkon in der zweiten Etage zu sehen. Zu diesem Zeitpunkt hatte sich kein Anwohner mehr in dem Mehrfamilienhaus befunden. Unverzüglich wurde eine Drehleiter für die Außenbrandbekämpfung in Stellung gebracht. Zwei Angriffstrupps mit Atemschutz und Strahlrohr wurden für die Innenbrandbekämpfung und vorsorglichen Kontrolle aller Wohnungen eingesetzt. Der Treppenraum konnte durch den Einsatz eines Hochleistungslüfters vom Brandrauch freigehalten werden. Schnell konnte das Feuer lokalisiert und gelöscht werden. Aus noch ungeklärten Gründen brannten Gegenstände auf der Fensterbank des Balkonfensters. Durch die Hitze war das Fenster geborsten. Die Mieterin konnte sich und ihre Katze noch rechtzeitig in Sicherheit bringen. Nach einer vorsorglichen Untersuchung durch den anwesenden Notarzt musste die Mieterin nicht in ein Krankenhaus gebracht werden. Mieterin und Katze wurden anschließend in die Obhut der Polizei übergeben. Der Einsatz wurde durch die Löscheinheiten der Freiwilligen Feuerwehr Brandwacht, Querenburg, Bochum Mitte und Nord Unterstützt. Insgesamt waren somit 43 Einsatzkräfte von Feuerwehr und Rettungsdienst am Einsatz beteiligt.

