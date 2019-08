Feuerwehr Bochum

FW-BO: Brennender Unrat

Bochum Stahlhausen (ots)

Am Montag Abend, gegen 22:37 Uhr, wurde der Leitstelle der Stadt Bochum durch mehrere Anrufer ein Brand in der Pestalozzistraße gemeldet. Sofort wurde der zuständige Löschzug der Innenstadtwache zu der gemeldeten Einsatzstelle entsandt. Bei Eintreffen der ersten Einheiten standen auf einem leerstehenden Grundstück ca. 15 m³ Unrat in Brand. Das Feuer drohte unmittelbar auf mehrere Häuser und Hecken einer benachbarten Kleingartenanlage überzugreifen. Durch den gleichzeitigen Einsatz von vier Strahlrohren konnte ein Übergreifen der Flammen auf die Kleingartenanlage verhindert werden. Im weiteren Verlauf der Löscharbeiten wurden die Kräfte der Innenstadtwache durch die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr, Löscheinheit Bochum-Mitte, sowie durch einen Bauunternehmer mit Bagger, tatkräftig unterstützt. Die Löscharbeiten zogen sich insgesamt über 2 Stunden hin. Durch die Arbeiten kam es zeitweise zu einer Geruchsbelästigung in den umliegenden Wohngebieten. Insgesamt waren von Feuerwehr und Rettungsdienst 24 Einsatzkräfte vor Ort.

