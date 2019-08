Feuerwehr Bochum

FW-BO: Brennender Gartenpavillon in Wattenscheid

Am heutigen Montag um ca. 11:00 Uhr gingen in der Leitstelle der Feuerwehr mehrere Notrufe ein, die einen Brand im Garten eines Wohnhauses in der Ludwig Steil Straße in Wattenscheid meldeten. Alarmiert wurden die Einheiten der Feuerwache Wattenscheid und der Innenstadtwache. Es brannte ein Gartenpavillon, in dem Gartenmöbel und Reifen gelagert waren. Der Brand konnte mit einem Strahlrohr schnell gelöscht werden. Verletzt wurde niemand, eine Wohnung im angrenzende Gebäude musste wegen einer leichten Verrauchung gelüftet werden. Es waren 22Einsatzkräfte vor Ort, Einsatzende war um 11:40 Uhr.

