Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein

BPOLI-WEIL: Regionalbahn beworfen - die Bundespolizei sucht Zeugen

Bad Säckingen (ots)

Am Dienstagabend gegen 17:45 Uhr wurde eine Regionalbahn der Deutschen Bahn durch bislang Unbekannte mit einem faustgroßen Gegenstand beworfen. Der Zug befand sich auf der Fahrt von Bad Säckingen nach Rheinfelden in einer langgezogenen Kurve auf Höhe der Hebelstraße/Zeppelinstraße in Bad Säckingen. Bei dem Gegenstand handelt es sich vermutlich um einen faustgroßen Stein. Dieser traf die Frontscheibe des Zuges, welche daraufhin splitterte. Der Triebfahrzeugführer leitete eine Bremsung ein und verständigte die Bundespolizei. Durch den Vorfall wurde keiner verletzt. Die entstandene Sachschadenshöhe ist derzeit noch unklar. Die Bundespolizei Weil am Rhein hat die Ermittlungen aufgenommen. Es wurde ein Strafverfahren aufgrund Gefährlichen Eingriff in den Bahnverkehr eingeleitet. Es werden Zeugen gesucht. Wer Angaben zu den Werfern oder sonstige Hinweise zum Sachverhalt geben kann, wird gebeten, sich bei der Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein unter 07628 80590 zu melden.

