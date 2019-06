Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Xanten - Lkw prallte gegen Baum

Xanten (ots)

Heute befuhr gegen 11.20 Uhr ein 50-jähriger Duisburger Lkw-Fahrer den Trajanring in Richutng Sonsbecker Straße. Aus bisher ungeklärter Ursache kam er dabei nach rechts von der Fahrbahn ab und streifte zwei Bäume. Anschließend lenkte der 50-Jährige den Lkw nach links über die Fahrbahn und prallte dort gegen einen weiteren Baum, an dem er schließlich zum Stehen kam. Durch den Aufprall am ersten Baum wurde die Seitenwand des Aufliegers abgerissen und die Ladung verteilte sich über die Fahrbahn und den Grünstreifen. Der 50-Jährige verletzte sich schwer und musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Die Feuerwehr streute auslaufende Betriebsmittel des Unfallfahrzeugs ab.

Für die Dauer der Unfallaufnahme und die Bergung des Lkw sperrten Polizeibeamte den Trajanring zwischen Augustusring und Sonsbecker Straße.

Diese Sperrung bleibt voraussichtlich bis ca. 15.30 Uhr aufrecht erhalten.

