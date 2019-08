Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Schwarmstedt: Alkoholisiert bei der Polizei vorgefahren

Heidekreis (ots)

Presseinformation der Polizeiinspektion Heidekreis v. 13.08.2019 Nr. 1

12.08./ Alkoholisiert bei der Polizei vorgefahren Schwarmstedt: Ein 70-jähriger Neustädter fuhr am gestrigen Vormittag gegen 10:00 Uhr mit seinem PKW bei der Polizei in Schwarmstedt vor. Auf der Wache stellten die Beamten in einem Gespräch mit dem Mann Alkoholgeruch fest. Ein durchgeführter Alkoholtest ergab dann einen Wert von 0,72 Promille. Es wurde eine Blutprobe entnommen, die Weiterfahrt bis zur Ausnüchterung untersagt und ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Telefon +49 5191 / 9380-104

Polizeiinspektion Heidekreis

Frank Rohleder

Telefon: 05191/9380-104

E-Mail: pressestelle@pi-hk.polizei.niedersachsen.de

