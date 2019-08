Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Wiederholte Ruhestörung

Schneverdingen (ots)

In der Nacht von Freitag zu Samstag kam es in Schneverdingen zu einer wiederholten Ruhestörung. Gleich mehrere Anwohner beschwerten sich über sehr laute Musik aus der Nachbarschaft. Da der Veranstalter der mehrfachen Aufforderung durch die Polizei, die Musik leiser zu stellen, nicht nachkam, musste dieser in letzte Konsequenz seine Musikanlage abbauen. Ein entsprechendes Ordungswidrigkeitenverfahren wegen Ruhestörung wurde gegen ihn eingeleitet.

