Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Versuchte Wohnungseinbrüche in Enger Pödinghausen

Enger (ots)

(hd) Am Samstagmorgen (26.10.2019) bemerkte ein 51-jähriger Bewohner eines Einfamilienhauses in der Straße Große Breede in Enger Pödinghausen gegen 09:00 Uhr einen versuchten Einbruch. Unbekannte Täter hatten vergeblich versucht, durch Hebeln an der Terrassentür in das Gebäude einzudringen. Der Sachschaden wird auf circa 200,- Euro geschätzt. In der unmittelbaren Nachbarschaft war ein gleichgelagerter Sachverhalt festzustellen. In diesem Fall beläuft sich der Sachschaden ebenfalls auf circa 200,- Euro. Hinweise zu den Taten nimmt die Direktion Kriminalität unter der Telefonnummer 05221/888-0 entgegen.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Herford

Pressestelle Herford

Telefon: 05221 888 1250

E-Mail: pressestelle.herford@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell