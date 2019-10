Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Zusammenstoß zwischen PKW und Radfahrer- Polizei sucht Beteiligten und Zeugen

Hiddenhausen (ots)

(sls) Im Kreuzungsbereich Löhner Straße / Bachstraße kam es am vergangenen Freitag (25.10.) um 16.00 Uhr zu einem Verkehrsunfall bei dem ein 13-jähriger Radfahrer aus Hiddenhausen leicht verletzt wurde. Der Radfahrer befuhr zum Unfallzeitpunkt den linken Gehweg der Löhner Straße in Fahrtrichtung Bünder Straße. Im Einmündungsbereich Bachstraße beabsichtigte der Radfahrer die Bachstraße zu passieren. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer wollte von der Bachstraße gleichzeitig nach rechts auf die Löhner Straße einbiegen. Hierbei wurde von ihm, der von rechts kommende Radfahrer übersehen und es kam zu einem Zusammenstoß. Der Radfahrer stürzte zu Boden. Nach dem Unfall kam es zu einem kurzen Gespräch zwischen beiden Unfallbeteiligten, allerdings zu keinem Austausch von Personaldaten. Von einer Verletzung wurde vor Ort zunächst nicht ausgegangen. Der 13-Jährige wurde erst später durch die Mutter zum nächst gelegenen Krankenhaus verbracht und eine Knieverletzung festgestellt. Der Radfahrer gab an, dass es sich bei dem beteiligten Fahrzeug um ein großes silbernes Fahrzeug gehandelt habe. Der Fahrer wird mit ca. 45 Jahren, großer Statur und grauen kurzen Haaren beschrieben. Die Polizei bittet den weiteren Unfallbeteiligten und auch haltende Zeugen an der Unfallstelle, sich mit dem Verkehrskommissariat Herford unter der Telefonnummer 05221-8880 in Verbindung zu setzen.

