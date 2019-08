POL-CE: Pressemitteilung der Polizei Celle

Polizeiinspektion Celle

Samstag, 17. August 2019

Trunkenheit im Straßenverkehr Gegen Mittag fällt einer Streifenbesatzung die unsichere Fahrweise eines polnischen Pkw auf der Burger Landstraße auf. Bei der anschliessenden Kontrolle des 43-jährigen polnischen Fahrzeugführers wird Alkoholgeruch festgestellt. Ein Alkoholtest ergibt einen Wert von 2,4 Promille, was eine Strafanzeige zur Folge hat. Einen Pkw wird der 43-jährige Pole in Deutschland in Zukunft nicht mehr führen dürfen.

Wohnungseinbruch Am Samstag nutzen bislang unbekannte Einbrecher die Abwesenheit der Bewohner eines Einfamilienhauses in der Schlepegrellstraße aus. In der Zeit zwischen 06.00 Uhr und 22.00 Uhr dringen sie dort gewaltsam ein und entwenden unter anderem ein Laptop und zwei Fahrräder. Hinweise nimmt die Polizei Celle unter Tel. 05141/2770 entgegen.

