Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Celle - Schulanfangsaktion Kleine Füße - sicherer Schulweg! Die gelben Füße und die Beamten der Polizeiinspektion Celle sorgen für einen sicheren Schulweg!

Celle (ots)

Rechtzeitig vor der Einschulung der Erstklässler führte die Polizei Celle heute Morgen (Freitag, 16.08.2019) die alljährliche Schulanfangsaktion durch. Um die Sicherheit auf dem Schulweg zu erhöhen, weisen nun Markierungen in Form von kleinen gelben Füßen auf den Standort der Grundschule im Waldweg hin. Mit Schablone und gelber Sprühfarbe bewaffnet brachten der Verkehrssicherheitsberater der Polizei Celle, Karsten Wiechmann, zusammen mit dem Lehrer Herrn Schedensack sowie den Viertklässlern Luca und Annie die knallgelben Fußstapfen auf den Asphalt. Durch die Aktion sollen insbesondere Autofahrer sensibilisiert werden, langsamer zu fahren und mehr Rücksicht auf Schulkinder zu nehmen. Kinder sollen zudem frühzeitig lernen, sich selbstständig im Straßenverkehr zu bewegen und am besten so oft wie möglich zu Fuß zur Schule gehen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Celle, übermittelt durch news aktuell