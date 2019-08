Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Celle - Einbruch in Gaststätte

Celle (ots)

Unbekannte Täter verschafften sich in der Nacht zum Freitag (16.08.2019) gewaltsam Zutritt zu einer Gaststätte in der Hafenstraße. Sie betraten den Verkaufsraum und entwendeten Bargeld in dreistelliger Höhe. Dabei lösten sie um 02:10 Uhr Alarm aus. Bei Eintreffen der Polizei waren die Einbrecher bereits geflüchtet. Zeugen, die etwas Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Polizei in Celle zu melden unter 05141/277-215

