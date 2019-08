Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Nienhagen - Wer kennt diese Fahrräder? Einbrecher ließen sie am Tatort zurück!

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Celle (ots)

Nach einem Einbruch in einen Schreibwarenladen in Nienhagen in der Nacht zum 31.07.2019 (siehe Pressemitteilung von 31.07.) stellte die Polizei im Nachhinein fest, dass die Täter zwei Fahrräder in Tatortnähe zurückgelassen hatten. Die Ermittler suchen nun nach Zeugen, die Angaben zur Herkunft bzw. zu den Eigentümern der Fahrräder machen können. Hinweise bitte an die Polizeistation in Wathlingen unter 05144/98660.

Die ursprüngliche Pressemitteilung finden Sie hier:

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/59457/4337473

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Celle

- Pressestelle-

Birgit Insinger

Telefon: 05141-277-104

E-Mail: postfach-oea@pi-ce.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Celle, übermittelt durch news aktuell