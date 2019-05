Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Gaststätteneinbrecher unterwegs - Zeugen gesucht

Stuttgart-Mitte, -Ost (ots)

Unbekannte Einbrecher sind am Samstag (04.05.2019) in eine Pizzeria an der Wächterstraße eingebrochen. Darüber hinaus wollten Täter in eine Eisdiele an der Ostendstraße eindringen. In der Wächterstraße hebelten die Unbekannten zwischen 02.30 Uhr und 10.00 Uhr die Eingangstür auf, öffneten gewaltsam einen Kaffeeautomaten und erbeuteten einen geringen Bargeldbetrag. Zwischen 02.00 Uhr und 12.00 Uhr machten sich Einbrecher an einer Eingangstür der Eisdiele zu schaffen, scheiterten jedoch an der Materialbeständigkeit und flüchteten unerkannt. Zeugenhinweise nehmen die Beamtinnen und Beamten der Kriminalpolizei unter der Rufnummer +4971189905778 oder des Polizeireviers 5 Ostendstraße unter +4971189903500 entgegen.

