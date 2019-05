Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Motorroller gestohlen - Zeugen gesucht

Stuttgart-Ost, -Vaihingen (ots)

Bislang unbekannte Täter haben am Freitag (03.05.2019) oder Samstag (04.05.2019) jeweils einen Motorroller in der Sickstraße und in der Paradiesstraße gestohlen. Zwischen 21.00 Uhr und 11.50 Uhr überwanden die Unbekannten das Lenkradschloss eines schwarzen Rollers des Typs Piaggio Runner Pure Jet mit dem Versicherungskennzeichen 614 DAX, der in der Sickstraße geparkt war. Den anderen Roller, ein blauer Aprilia mit dem Versicherungskennzeichen UNX 387 im Wert von rund 300 Euro, stahlen Unbekannte zwischen 20.00 Uhr und 13.30 Uhr in der Paradiesstraße. Zeugenhinweise nehmen die Beamtinnen und Beamten des Polizeireviers 5 Ostendstraße unter +4971189903500 oder des Polizeireviers 4 Balinger Straße unter +4971189903400 entgegen.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Stuttgart

Pressestelle

Telefon: 0711 8990-1111

E-Mail: stuttgart.pressestelle@polizei.bwl.de

Bürozeiten: Montag bis Freitag 06.30 Uhr bis 18.00 Uhr



Außerhalb der Bürozeiten:

Telefon: 0711 8990-3333

E-Mail: stuttgart.pp@polizei.bwl.de



http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell