Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Umparkversuch mit Folgen

Stuttgart-Süd (ots)

Mit zwei Leichtverletzten und einem Sachschaden in Höhe von zirka 50 000 Euro endete am frühen Sonntagmorgen (05.05.2019) der Versuch, ein Fahrzeug umzuparken. Um 02.25 Uhr stiegen eine 22-Jährige und ihr 25-jähriger Begleiter leicht alkoholisiert in den im Hinterhof eines Bürogebäudes an der Marienstraße abgestellten Mitsubishi. Mutmaßlich nahm die junge Frau, die nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist, auf dem Fahrersitz Platz. Angeblich sollte nur der Abstellort des Geländewagens innerhalb des Hofraums gewechselt werden. Dabei beschleunigte das Fahrzeug aus noch ungeklärten Umständen stark, durchbrach die Umzäunung des Parkplatzes und rutschte mehrere Meter Richtung Furtbachstraße einen Abhang hinunter. In der Folge überschlug sich der Mitsubishi, streifte ein Nebengebäude und landete kopfüber auf dem Dach eines in dem darunter befindlichen Hofraum geparkten Opel. Beide Insassen zogen sich leichte Verletzungen zu, die in einem Krankenhaus ambulant behandelt wurden. Da noch nicht eindeutig geklärt ist, wer von den Beiden zum Unfallzeitpunkt am Steuer saß, wurde jeweils eine Blutprobe entnommen.

