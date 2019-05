Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Cannabis-Plantage aufgefunden

Stuttgart-Kaltental (ots)

Polizeibeamte haben am Freitag (03.05.2019) in Kaltental eine Cannabis-Plantage entdeckt. Die Streifenbesatzung befand sich gegen 17.00 Uhr wegen einer Anzeigenaufnahme in der Schwarzwaldstraße. Am Einsatzort konnte bereits vor dem Haus durch die Beamten ein leichter Marihuanageruch wahrgenommen werden. Die weiteren Ermittlungen führten zu einer professionellen Aufzuchtanlage im Keller des Gebäudes. In einem Kellerraum konnten sechs Cannabispflanzen mit dazugehöriger Belüftung und Beleuchtung sichergestellt werden. Bei einer anschließenden Wohnungsdurchsuchung konnten bei dem 28-jährigen Bewohner neben Cannabissamen auch getrocknetes Marihuana, Sämlinge und weitere Cannabispflanzen aufgefunden werden. Der Beschuldigte wurde nach Durchführung der polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen.

