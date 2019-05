Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Kind wollte offenbar Seniorin beklauen

Stuttgart-Mitte (ots)

Polizeibeamte haben am Donnerstag (02.05.2019) in Stuttgart-Mitte einen 9 Jahre alten Jungen aufgegriffen, der wohl versucht hat einer 90 Jahre alten Bankkundin etwas aus der Handtasche zu stehlen. Ein aufmerksamer Mitarbeiter der Bank beobachtete den Jungen gegen 14.20 Uhr bei dem mutmaßlichen Versuch, hielt ihn fest und alarmierte die Polizei. In der Nähe des Jungen stand die 33 Jahre alte Mutter, die ihren Sohn möglicherweise beauftragt hatte. Die Beamten nahmen die beiden mit zur Wache, stellten ihre Identität fest und schalteten das Jugendamt ein. Mutter und Kind wurden nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß gesetzt.

