Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Verkehrsunfall - Zeugen gesucht

Stuttgart-Weilimdorf (ots)

Die Polizei sucht Zeugen zu einem Verkehrsunfall, der sich am Donnerstag (02.05.2019) in Weilimdorf ereignet hat. Nach bisherigem Kenntnisstand bog ein 60-Jahre alter Opelfahrer mit seinem schwarzen Opel Insignia gegen 18.10 Uhr aus der Straße Bergheimer Steige kommend nach rechts in die Solitudestraße ab. Hier kollidierte er mit einem 66 Jahre alten Nissanfahrer, der mit seinem blauen Nissan Quashqai die Solitudestraße in Richtung Schloss Solitude fuhr. Dabei verletzte sich die 64-jährige Beifahrerin des Nissanfahrers leicht, es entstand ein Sachschaden von geschätzten 15.000 Euro. Da der Unfallhergang weiterhin unklar ist, werden Zeugen gebeten, sich beim Polizeirevier 8 Kärntner Straße unter der Rufnummer +4971189903800 zu melden.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Stuttgart

Pressestelle

Telefon: 0711 8990-1111

E-Mail: stuttgart.pressestelle@polizei.bwl.de

Bürozeiten: Montag bis Freitag 06.30 Uhr bis 18.00 Uhr



Außerhalb der Bürozeiten:

Telefon: 0711 8990-3333

E-Mail: stuttgart.pp@polizei.bwl.de



http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell